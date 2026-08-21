Режиссер "Смешариков" вступился за школьницу из Болохово Режиссер "Смешариков" Чернов поддержал девочку из Болохово

Москва21 авг Вести.Ведущий режиссер проекта "Смешарики" Денис Чернов прокомментировал скандал в Тульской области с нарисованными на детской площадке персонажами мультфильма, поддержав школьницу из Болохово. Об этом он рассказал RT.

Это точно не акт вандализма ... Ну что ж такое-то, господи! Детская площадка создана для детей, их игр, рисунков. Может быть, там не хватает украшений, детских рисунков, персонажей каких-то, и она хотела сделать только лучше сказал он

Режиссер отметил, что на детской площадке дети создают для себя мир, в котором им комфортнее находиться.

СМИ 20 августа рассказали о 14-летней школьнице из Болохово, которая нарисовала героев "Смешариков" на покрытии детской площадки. Местные власти сочли это порчей муниципального имущества и обратились в полицию.

История вызвала общественный резонанс: многие пользователи соцсетей поддержали девочку. За нее также вступилась уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, назвав рисунки творчеством, а не вандализмом. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников "отстать от ребенка".

Позже школьница рассказала, что по требованию администрации начала стирать рисунок, чтобы смягчить возможное наказание. По ее словам, ей обидно: на работу ушло три дня, и она вложила в нее душу.