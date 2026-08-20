Москва20 авг Вести.Девочке, нарисовавшей смешариков на детской площадке под Тулой, стоит помочь реализовать свой талант, а не наказывать ее. Такое мнение в беседе с РБК высказала руководитель Тульского регионального общественного движения поддержки семьи "МамКомпания" Лариса Чурикова.

По ее словам, эта ситуация достаточно странная, учитывая, что ребенок нарисовал милый и добрый рисунок с персонажами отечественного мультфильма в предназначенном для этого месте — на детской площадке.

Удивительно, что для разрешения этой ситуации пришлось привлечь даже губернатора. Абсолютно согласна с Дмитрием Вячеславовичем, вместо наказания следует направить талант ребенка и помочь ему реализоваться заявила Чурикова

20 августа СМИ распространили историю 14-летней девочки, которая нарисовала персонажей мультсериала "Смешарики" на резиновом покрытии одной из детских площадок в городе Болохово Тульской области. Местные власти сочли нанесение рисунков порчей муниципального имущества и обратились в полицию. В России возник общественный резонанс, многие интернет-пользователи стали оставлять комментарии в соцсетях в защиту девочки.

За школьницу вступилась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, назвав детские рисунки творчеством, а не вандализмом. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в свою очередь также призвал чиновников "отстать от ребенка". Однако юная художница рассказала, что ей пришлось по требованию администрации начать стирать изображение, чтобы смягчить наказание. По словам девочки, она расстроена, так как на выполнение рисунка у нее ушло три дня, и она вложила в него душу.