У девочки из Болохово, нарисовавшей смешариков, ушло на это три дня

"Мне обидно": девочка из Болохово убирает рисунок, который рисовала три дня У девочки из Болохово, нарисовавшей смешариков, ушло на это три дня

Москва20 авг Вести.Школьница из города Болохово Тульской области три дня рисовала на детской площадке персонажей мультфильма "Смешарики" и теперь вынуждена стирать свою работу. Об этом она рассказала ГТРК "Тула".

По словам Ксении, она вкладывала в рисунок душу и теперь очень расстроена тем, что его придется стереть. Администрация потребовала убрать изображение, пообещав, что это смягчит ответственность за порчу муниципального имущества.

Я в этот рисунок вкладывала душу… рисовала три дня… если считать с перерывами. Если честно, мне безумно обидно от того, что мне придется стирать этот рисунок рассказала Ксения

Ранее чиновники подали заявление в полицию, квалифицировав действия ребенка как вандализм.

Депутат Виталий Милонов призвал власти не угрожать девочке, а уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что детские рисунки – это творчество, а не вандализм.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в свою очередь прокомментировал ситуацию, призвав чиновников "отстать от ребенка".