Москва20 авгВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ситуацию в городе Болохово, где местные власти обратились в полицию после появления на резиновом покрытии детской площадки рисунков с персонажами мультсериала "Смешарики".
Отстаньте от ребенка!написал Миляев в мессенджере MAX
Он отметил, что порядок, конечно, должен быть, но призвал не доходить до абсурда.
Глава региона предложил, не пугать ребенка, а помочь реализовать его талант, например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте или дать возможность украсить какие-либо детские объекты в городе.
Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло!подчеркнул тульский губернатор
За девочку, изобразившую смешариков на детской площадке, уже вступились уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и депутат Госдумы Виталий Милонов.