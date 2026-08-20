Миляев призвал не доводить историю со смешариками до абсурда

Тульский губернатор о скандале со смешариками: отстаньте от ребенка! Миляев призвал не доводить историю со смешариками до абсурда

Москва20 авг Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ситуацию в городе Болохово, где местные власти обратились в полицию после появления на резиновом покрытии детской площадки рисунков с персонажами мультсериала "Смешарики".

Отстаньте от ребенка! написал Миляев в мессенджере MAX

Он отметил, что порядок, конечно, должен быть, но призвал не доходить до абсурда.

Глава региона предложил, не пугать ребенка, а помочь реализовать его талант, например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте или дать возможность украсить какие-либо детские объекты в городе.

Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло! подчеркнул тульский губернатор

За девочку, изобразившую смешариков на детской площадке, уже вступились уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и депутат Госдумы Виталий Милонов.