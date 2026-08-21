Москва21 авг Вести.Тульский губернатор Дмитрий Миляев позвонил девочке из Болохово, на которую чиновники подали заявление в полицию за вандализм. Об этом RT рассказала мама Ксюши.

Он поддержал ребенка и попросил не расстраиваться.

По словам мамы девочки, местные чиновники и полицейские не выходили на связь с семьей.

Из администрации Болохово нам никто не звонил. Как, на мой взгляд, было бы правильно для них поступить сейчас? Ну, наверное, глава могла бы связаться и извиниться ... Вообще, у меня большие вопросы к нашей администрации, почему они хорошее не могут отличить от плохого цитирует маму девочки Telegram-канал RT

Ранее женщина назвала произошедшее "абсурдом", с ней согласился отец ребенка, посчитав ситуацию "глупой". По словам родителей, их дочь очень любит рисовать и в будущем планирует стать художником либо уйти в IT-сферу.

Накануне девочка попробовала самостоятельно оттереть рисунки - взяла губку и ведро с водой, но смешарики не поддались.

Не получилось оттереть изображения героев мультфильма и у местных коммунальщиков. Стойкий пигмент цветных мелков прочно въелся в резиновое покрытие площадки и не оттерся даже растворителем.