С рисунками девочки, попавшей в скандал под Тулой, хотят сделать мерч "Билайн" готов сделать мерч с рисунками попавшей в скандал под Тулой девочки

Москва20 авг Вести.Оператор сотовой связи "Билайн" готов сделать мерч (продукцию с фирменной символикой) с рисунками девочки, попавшей в скандал из-за изображения персонажей анимационного сериала "Смешарики" на детской площадке в городе Болохово Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оператора.

В "Билайне" заявили, что хотят обратиться к девочке и ее родителям с просьбой нарисовать несколько картинок на свободную тему.

Из этих рисунков мы сделаем стикерпак или мерч и раздадим его на молодежном форуме в Екатеринбурге - чтобы еще больше людей увидели этот талант сказано в публикации

20 августа стало известно, что администрация города Болохово Киреевского района Тульской области подала заявление в полицию об акте вандализма. Причиной этого стал детский рисунок на резиновом покрытии площадки - 14-летняя девочка нарисовала персонажей мультфильма "Смешарики". Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ситуацию, призвав "отстать от ребенка". За девочку также вступились, в частности, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и депутат Госдумы Виталий Милонов.