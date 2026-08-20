Яна Лантратова вступилась за смешариков на детской площадке в Болохово

Лантратова прокомментировала скандал с рисунками на детской площадке в Болохово Яна Лантратова вступилась за смешариков на детской площадке в Болохово

Москва20 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова прокомментировала скандал, который разразился в городе Болохово Тульской области из-за рисунков на детской площадке.

Там на резиновом покрытии появились любимые детьми персонажи мультсериала "Смешарики". Местные власти сочли это порчей муниципального имущества и обратились в полицию, чтобы найти ребенка и его родителей.

Но разве это повод для преследования? Рисование – естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя написала Лантратова в MAX

Она подчеркнула, что для ребенка это не "порча имущества", а творчество, хоть и выполненное не в том месте.

По словам Лантратовой, задача взрослых – не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить детям правила и научить бережно относиться к общественному пространству.

Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин уже взял эту ситуацию на контроль и готовит необходимые запросы.