Москва20 авгВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова прокомментировала скандал, который разразился в городе Болохово Тульской области из-за рисунков на детской площадке.
Там на резиновом покрытии появились любимые детьми персонажи мультсериала "Смешарики". Местные власти сочли это порчей муниципального имущества и обратились в полицию, чтобы найти ребенка и его родителей.
Но разве это повод для преследования? Рисование – естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себянаписала Лантратова в MAX
Она подчеркнула, что для ребенка это не "порча имущества", а творчество, хоть и выполненное не в том месте.
По словам Лантратовой, задача взрослых – не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить детям правила и научить бережно относиться к общественному пространству.
Она также сообщила, что уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин уже взял эту ситуацию на контроль и готовит необходимые запросы.