Милонов обратился к властям Болохово после угроз из-за детских рисунков Депутат Милонов призвал отстать от детей, нарисовавших смешариков в Болохово

Москва20 авг Вести.Депутат Виталий Милонов обратился к властям Болохово Тульской области с призывом не угрожать девочке за рисунки смешариков на детской площадке, пишет NEWS.ru.

В беседе с изданием он высказал мнение, что вместо пугающих постов администрации стоило бы устроить творческий конкурс и разместить лучшую работу на новой площадке с резиновым покрытием.

Если бы какие-нибудь пьяные уроды сделали неприличные иллюстрации на площадке, то таких следовало бы найти и взыскать с них в несколько раз больше сумму, чтобы полностью поменять покрытие, отметил депутат Госдумы.

Но в данной ситуации рисунки сделал ребенок. … Отстаньте от детей, пожалуйста призвал Милонов

Свое мнение он аргументировал тем, что администрация города сделала эту площадку не для себя, а для детей. И если они решили ее дополнительно украсить, то им можно только сказать спасибо.

Ранее на этот скандал отреагировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она также убеждена, что детские рисунки – это не вандализм, а творчесвто, даже если оно и выполнено не в том месте. И задача взрослых, написала Лантратова в MAX, не запугивать детей, а спокойно объяснять им правила.