Сафронов прокомментировал ситуацию вокруг нарисовавшей смешариков школьницы Сафронов пригласил в гости нарисовавшую на детской площадке смешариков девочку

Москва25 авг Вести.Народный художник России Никас Сафронов пригласил в гости девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке в Болохово Тульской области. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Сафронов также отметил, что поддерживает ребенка, но не хотел бы повторения подобных историй с другими детьми.

Мы ей сказали: "Не расстраивайся, не плачь, не переживай, ничего страшного в ситуации с рисунками нет" сообщил художник

Он также признался, что видит необходимость в привлечении профессионального сообщества для контроля за городской эстетикой.

Мы не должны давать повод другим детям рисовать на зданиях, асфальте, детских площадках отметил Сафронов

Девочке из Болохово надо объяснить, что ее поступок неправильный, но ничего страшного в нем не было. Она проявила творческую энергию. Девочка не знала, что делала. Она должна была согласовать рисунки добавил художник

Ранее глава администрации города Болохово Марина Чуйкина извинилась перед девочкой, нарисовавшей смешариков на детской площадке.