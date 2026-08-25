После скандала со смешариками девочку из Болохово пригласили в Детский совет

Девочку, рисовавшую смешариков на площадке, пригласили в Детский совет региона После скандала со смешариками девочку из Болохово пригласили в Детский совет

Москва25 авг Вести.В Новомосковске Тульской области 14-летняя Ксения Щендрыгина из города Болохово, ставшая известной после скандала с изображением смешариков на детской площадке, посетила молодежный центр "Олимп", где встретилась с председателем Детского совета при Минстрое Тульской области Семеном Заниным. Об этом в своем МАХ-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Семен поприветствовал Ксению, рассказал о работе Детского совета, созданного по моему поручению, а также продемонстрировал рисунки и макеты некоторых участников конкурса "Я -строитель Тульской области говорится в сообщении

Ксении предложили стать членом Детского совета при Минстрое Тульской области. Девочке вручили футболку с логотипом организации и договорились о встрече на ближайшем очном заседании участников.

Губернатор Дмитрий Миляев также сообщил, что осенью Ксения начнет посещать изостудию в своем родном городе Болохово.

Ранее сообщалось, что глава Болохово извинилась перед девочкой, которую ранее заставили стереть изображение смешариков с покрытия на детской площадке, так как власти города сочли рисунок порчей муниципального имущества.