Москва20 авг Вести.Институт уполномоченных по правам ребенка приглашает девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке в Болохово, в рабочую группу по созданию подростковых пространств. Об этом детский омбудсмен в Тульской области Наталия Зыкова сообщила в интервью ГТРК "Тула".

По словам Зыковой, в настоящее время институт вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России реализует проект по тактическому урбанизму. Первый проект будет запущен в Алексине, и творческая инициативная девочка сможет принести большую пользу.

Наш институт уполномоченных по правам ребенка вместе с Минстроем РФ работает над проектом "Переправа" и созданием подростковых пространств для детей… Поступило предложение пригласить девочку в нашу рабочую группу… Я уверена, что она принесет нам огромную пользу, потому что она инициативная, творческая рассказала Наталия Зыкова

Омбудсмен также выразила надежду, что администрация Болохово пересмотрит свое решение о привлечении ребенка к ответственности, назвав меры неадекватными. По мнению Зыковой, важно различать злонамеренную порчу имущества и детское творчество.