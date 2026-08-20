Москва20 авгВести.Отец 14-летней девочки из Болохово Тульской области, на которую администрация города подала в полицию из-за рисунка смешариков на резиновом покрытии детской площадки, посчитав это порчей имущества, дал интервью Telegram-каналу RT.
По его словам, его дочка Елена (имя изменено) любит рисовать с детства и очень переживает из-за текущей ситуации.
Глупая какая-то ситуациядобавил собеседник RT
Власти города поначалу настаивали на том, чтобы рисунки убрал сам автор вместе с родителями. Но после волны негативных откликов в интернете они сообщили, что уже предприняли попытки очистить покрытие водой, в том числе и с растворителем, но ничего не вышло.
На защиту девочки также встала и уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова. Омбудсмен подчеркнула, что ребенка нужно не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила.