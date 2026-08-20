Администрация Болохово: рисунок смешариков не удалось отмыть с площадки Администрация Болохово: смешарики не отмылись с покрытия детской площадки

Москва20 авг Вести.Администрация города Болохово рассказала в социальной сети "ВКонтакте" о принятых мерах по устранению порчи муниципального имущества.

Ранее чиновники подали заявление в полицию об акте вандализма, который совершил ребенок, нарисовав на резиновом покрытии площадки персонажей мультфильма "Смешарики".

В посте администрации говорится, что коммунальщики попытались отмыть рисунок водой и растворителем. Однако из-за того, что он был нанесен на пористой поверхности не обычными мелками, а сухой пастелью, отмыть изображения не удалось.

Мы пошли навстречу вашим многочисленным просьбам и воспользовались советом и попытались отмыть рисунок водой … Обычная вода не взяла следы, а использование растворителя лишь размазало цвет по поверхности, не удалив его сказано в сообщении

Чиновники подчеркнули, что благоустройство парка выполнено на средства федерального бюджета и еще раз обратились к родителям ребенка с просьбой добровольно устранить следы незаконного творчества.

Позиция администрации вызвала неоднозначную реакцию общественности. Также за девочку заступилась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны работать не ради похвалы. Нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, подчеркнул он на форуме урбанистов в Улан-Удэ.