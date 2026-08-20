Комментаторам постов о нарисованных смешариках напомнили об ответственности

Администрация Болохово напомнила об ответственности за травлю в соцсетях Комментаторам постов о нарисованных смешариках напомнили об ответственности

Москва20 авг Вести.Администрация города Болохово Тульской области пригрозила защитникам ребенка, который нарисовал пастелью смешариков на детской площадке, административной ответственностью за оскорбления в свой адрес.

Информация об этом была размещена в социальной сети "ВКонтакте".

К сожалению, в дискуссии некоторые комментаторы перешли на оскорбления в адрес администрации. Предупреждаем: за публичное оскорбление, совершенное с использованием сети Интернет, предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ сказано в сообщении

Чиновники попросили комментаторов соблюдать закон, уважать чужой труд и общее имущество.

Ранее сотрудники администрации последовали совету и силами коммунальщиков попытались отмыть изображения, но из-за того, что они были нанесены по пористой поверхности сухой пастелью, удалить пигмент водой и растворителем не удалось.

Администрация города еще раз обратилась к родителям несовершеннолетнего с просьбой привести площадку в первоначальный вид до того, как будут завершено предварительное разбирательство.

Ранее президент России Владимир Путин на форуме урбанистов в Улан-Удэ призвал чиновников служить людям и получать удовольствие от работы.