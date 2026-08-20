Москва20 авг Вести.В городе Болохово Тульской области девочка стирает рисунок персонажей мультфильма "Смешарики" с покрытия детской площадки, потому что администрация сказала, что это смягчит ответственность за порчу муниципального имущества. Об этом она рассказала ГТРК "Тула".

По словам школьницы, сейчас она убирает изображение, так как чиновники потребовали стереть его, чтобы избежать серьезных последствий. При этом она призналась, что очень расстроена: она вкладывала душу в этот рисунок и потратила на него три дня.

Я сейчас стираю рисунок, потому что администрация сказала, что это смягчит ответственность рассказала Ксения

Ранее администрация города подала заявление в полицию, квалифицировав действия девочки как вандализм. На ситуацию отреагировали депутат Виталий Милонов, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, который предложил чиновникам отстать от ребенка.