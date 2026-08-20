Мать рисовавшей смешариков на детплощадке девочки заявила о поддержке со всей РФ

Мать девочки о скандале с рисунком на площадке под Тулой: сначала испугалась Мать рисовавшей смешариков на детплощадке девочки заявила о поддержке со всей РФ

Москва20 авг Вести.Мать девочки, рисунки которой на детской площадке в Тульской области вызвали скандал, рассказала, что чувствует поддержку со всей России.

По ее словам, которые приводит RT, ситуация является "абсурдом".

Сначала испугалась... 14 лет ребенку, она узнает о том, что на нее пишут заявление в полицию за рисунок на детской площадке сообщила собеседница журналистов

Мать рассказала, что ее дочь очень любит рисовать. Девочка научилась этому самостоятельно благодаря обучающей информации в сети. В будущем девочка собирается стать художником либо уйти в сферу IT.

20 августа стало известно, что в администрации города Болохово Киреевского района Тульской области подали заявление в полицию об акте вандализма. Причиной этого стал детский рисунок на резиновом покрытии площадки - девочка нарисовала персонажей мультфильма "Смешарики".