Москва4 сенВести.Юная художница из Болохова Тульской области Ксения разрисовала один из цехов партнерской компании Ростеха "Октава ДМ". Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
Корпорация дала простор для творчества Ксении: теперь рисунки девочки украшают один из цехов партнерской компании "Октава ДМ"... На стене предприятия Ксения нарисовала персонажа мультфильма "Смешарики" – ученого Лосяша, добавив заводским интерьерам ярких красокговорится в публикации
Также подростку дали возможность разукрасить самовар другого партнера Ростеха – завода "Штамп". В этом деле Ксении помогала одна из мастеров предприятия. Совместными усилиями на одном из самоваров появилось изображения Копатыча с традиционным русским водогреем в руках.
Ксения ранее стала известна благодаря рисункам "Смешариков", которые она сделала на детской площадке в Болохово. Администрация города подала на ребенка заявление в полицию, о чем рассказала в социальных сетях. Родителям юной художницы предложили добровольно устранить последствия, то есть привести покрытие в первоначальный вид. Позднее глава города Марина Чуйкина извинилась перед девочкой.
На защиту подростка встали уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, детский омбудсмен Ольга Львова-Белова, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, а также режиссер самого мультсериала и госкорпорация "Ростех".