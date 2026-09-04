Ростех: юная художница из Болохова украсила цех завода под Тулой Нарисовавшая "Смешариков" на детской площадке тулячка украсила цех завода

Москва4 сен Вести.Юная художница из Болохова Тульской области Ксения разрисовала один из цехов партнерской компании Ростеха "Октава ДМ". Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Корпорация дала простор для творчества Ксении: теперь рисунки девочки украшают один из цехов партнерской компании "Октава ДМ"... На стене предприятия Ксения нарисовала персонажа мультфильма "Смешарики" – ученого Лосяша, добавив заводским интерьерам ярких красок говорится в публикации

Также подростку дали возможность разукрасить самовар другого партнера Ростеха – завода "Штамп". В этом деле Ксении помогала одна из мастеров предприятия. Совместными усилиями на одном из самоваров появилось изображения Копатыча с традиционным русским водогреем в руках.

Ксения ранее стала известна благодаря рисункам "Смешариков", которые она сделала на детской площадке в Болохово. Администрация города подала на ребенка заявление в полицию, о чем рассказала в социальных сетях. Родителям юной художницы предложили добровольно устранить последствия, то есть привести покрытие в первоначальный вид. Позднее глава города Марина Чуйкина извинилась перед девочкой.

На защиту подростка встали уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, детский омбудсмен Ольга Львова-Белова, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, а также режиссер самого мультсериала и госкорпорация "Ростех".