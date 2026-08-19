Мизулина призвала СК разобраться в ситуации с порнографическими видео из Казани

Мизулина обратилась в СК в связи с видео с детской порнографией из Казани Мизулина призвала СК разобраться в ситуации с порнографическими видео из Казани

Москва19 авг Вести.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет России с просьбой разобраться в ситуации, произошедшей в Казани.

В TikTok и Telegram распространяются сотни видео с материалами с детской порнографией с "вечеринки" подростков в одном из коттеджей в Казани, в ходе которой несовершеннолетняя (то ли 13, то ли 15 лет) вступила в интимную связь с несколькими сверстниками написала Мизулина в мессенджере MAX

Она отметила, что не ясно, было ли совершено групповое изнасилование, но очевидно, что девочка несовершеннолетняя и она запугана.

По информации главы Лиги безопасного интернета, сейчас школьница подвергается массовому преследованию и травле. В соцсетях появились якобы ее аккаунты, в которых говорится, что девочка беременна.

Тысячи подростков сейчас пытаются через комментарии в различных аккаунтах и чатах найти видео с этой вечеринки, кидают друг другу ссылки, создают каналы в Telegram с публикацией видео (их сносят, но быстро появляются новые). Это просто ужасно подчеркнула Мизулина

По сведениям местных СМИ, проверку по данному факту уже начала городская полиция.