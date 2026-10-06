Москва6 октВести.Видео блогера из Челябинской области, лежащего в кровати вместе с 7-летней девочкой, просят проверить на предмет педофилии. С просьбой о проверке выступила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
На опубликованном ролике ранее трижды судимый блогер трогает девочку за интимные места.
Направим материалы в СК с просьбой провести проверку в связи с возможными развратными действиями в отношении ребенканаписала Мизулина в канале
Несовершеннолетняя является дочкой сожительницы блогера и также представительницы блогосферы.