Видео челябинского блогера с 7-летней девочкой просят проверить на педофилию Мизулина просит провести проверку видео челябинского блогера на педофилию

Москва6 окт Вести.Видео блогера из Челябинской области, лежащего в кровати вместе с 7-летней девочкой, просят проверить на предмет педофилии. С просьбой о проверке выступила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

На опубликованном ролике ранее трижды судимый блогер трогает девочку за интимные места.

Направим материалы в СК с просьбой провести проверку в связи с возможными развратными действиями в отношении ребенка написала Мизулина в канале

Несовершеннолетняя является дочкой сожительницы блогера и также представительницы блогосферы.