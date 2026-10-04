Москва4 октВести.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту массовой драки с участием несовершеннолетних на территории рынка в Челябинске. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как во время драки один из участников, предположительно, применил сигнальный пистолет.
По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверкаотмечается в сообщении
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.