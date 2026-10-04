Москва4 октВести.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту массовой драки с участием несовершеннолетних на территории рынка в Челябинске. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как во время драки один из участников, предположительно, применил сигнальный пистолет.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка

отмечается в сообщении

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.