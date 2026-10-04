Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту драки на рынке в Челябинске

Бастрыкину доложат о драке с несовершеннолетними на рынке в Челябинске Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту драки на рынке в Челябинске

Москва4 окт Вести.Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту массовой драки с участием несовершеннолетних на территории рынка в Челябинске. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как во время драки один из участников, предположительно, применил сигнальный пистолет.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка отмечается в сообщении

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.