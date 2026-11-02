В Челябинске задержали двоих зачинщиков массовой драки с подростками Задержаны двое участников массовой драки подростков в Челябинске

Москва2 ноя Вести.В Челябинске задержаны двое 20-летних молодых людей по делу о массовой драке с участием подростков, у одного из фигурантов были найдены сигнальные пистолеты и нож. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Отмечается, что правоохранители установили всех участников потасовки. Четверо несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет признаны потерпевшими.

Следователем СК России в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое 20-летних фигурантов. В ходе осмотра автомобиля одного из подозреваемых обнаружены сигнальные пистолеты и нож. Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании в отношении них мер пресечения сказано в сообщении

Ранее по факту массовой драки в Тракторозаводском районе Челябинска с применением физической силы и светошумовых устройств было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.