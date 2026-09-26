В Екатеринбурге трех подростков обвинили в хулиганстве Обвинение в хулиганстве предъявлено трем подросткам в Екатеринбурге

Москва26 сен Вести.В Екатеринбурге троих подростков в возрасте от 14 до 16 лет обвиняют в нападении и избиении прохожего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По версии СКР, вечером, 22 сентября 2026 года, во дворе одного из домов на улице Ухтомской подростки нанесли случайному прохожему телесные повреждения в области головы и туловища говорится в сообщении

Подозреваемых нашли сотрудники уголовного розыска из отделов полиции № 8 и № 15 недалеко от местной школы. При задержании школьники не сопротивлялись.

Несовершеннолетним предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). По этой статье им может грозить вплоть до семи лет лишения свободы. Следственный комитет просил заключить подростков под стражу, но суд выбрал более мягкую меру — домашний арест.