Москва23 сенВести.В Екатеринбурге двое несовершеннолетних юношей и девушка напали на мужчину и избили его, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
В центральный аппарат ведомства будет доложено по информации об избиении мужчины подростками в Свердловской области … По данному факту … возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Инцидент произошел вечером 22 сентября на улице Ухтомской во дворе жилого дома.
По данным местных СМИ, молодежь подошла с вопросами к взрослому мужчине, однако тот ответил, что он пьян и попытался уйти. Тогда девушка, снимавшая происходящее на видео, потянула мужчину за одежду, повалив его на землю. Затем подростки стали бить жертву ногами по лицу, а один из юношей подобрал с земли камень и бросил в мужчину. После избиения злоумышленники скрылись.