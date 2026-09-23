В Екатеринбурге трое подростков избили прохожего, возбуждено дело В Екатеринбурге трое подростков избили прохожего, возбуждено дело о хулиганстве

Москва23 сен Вести.В Екатеринбурге двое несовершеннолетних юношей и девушка напали на мужчину и избили его, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В центральный аппарат ведомства будет доложено по информации об избиении мужчины подростками в Свердловской области … По данному факту … возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Инцидент произошел вечером 22 сентября на улице Ухтомской во дворе жилого дома.

По данным местных СМИ, молодежь подошла с вопросами к взрослому мужчине, однако тот ответил, что он пьян и попытался уйти. Тогда девушка, снимавшая происходящее на видео, потянула мужчину за одежду, повалив его на землю. Затем подростки стали бить жертву ногами по лицу, а один из юношей подобрал с земли камень и бросил в мужчину. После избиения злоумышленники скрылись.