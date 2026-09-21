Подростка жестоко избили во дворе дома в Благовещенске Подростка жестоко избили во дворе дома в Благовещенске, организована проверка

Москва21 сен Вести.Подростка жестоко избили во дворе дома в Благовещенске, по факту произошедшего организована проверка по статье о хулиганстве. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Амурской области.

По информации местных СМИ, инцидент произошел днем 21 сентября во дворе одного из домов. Несколько подростков окружили лежащего на земле мальчика, а один агрессор бил его руками и ногами. За пострадавшего вступились неравнодушные прохожие — мужчины помогли мальчику подняться и увели его в сторону. При этом, как утверждает очевидица, нападавший агрессировал и на одного из мужчин.

Организована процессуальная проверка по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) … Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, личности причастных лиц, а также характер и степень тяжести причиненного несовершеннолетнему вреда здоровью говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По результатам надзорных мероприятий будет принято процессуальное решение.