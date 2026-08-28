В Архангельской области пьяный подросток избил школьника В Архангельской области пьяный 17-летний юноша избил школьника, возбуждено дело

Москва28 авг Вести.В городе Каргополь нетрезвый 17-летний юноша избил 15-летнего знакомого, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, в ночь на 16 мая нетрезвый подозреваемый, находясь на улице, на почве личных неприязненных отношений нанес побои 15-летнему знакомому.

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Каргополя, подозреваемого … [по] ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства инцидента

Отмечается также, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности.