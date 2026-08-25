Москва25 авгВести.В Калуге правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося между группой подростков и 7-летним мальчиком, где в ходе конфликта в отношении младшего было применено насилие. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Об инциденте стало известно после публикаций в социальных сетях.
В социальных медиа сообщается, как группа подростков применила насилие в отношении 7-летнего мальчика во дворе жилого дома по улице 65 лет Победы. По данному факту следственным органом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали произошедшего устанавливаются.