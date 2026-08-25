В Калуге подростки избили 7-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после избиения подростками 7-летнего мальчика в Калуге

Москва25 авг Вести.В Калуге правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося между группой подростков и 7-летним мальчиком, где в ходе конфликта в отношении младшего было применено насилие. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Об инциденте стало известно после публикаций в социальных сетях.

В социальных медиа сообщается, как группа подростков применила насилие в отношении 7-летнего мальчика во дворе жилого дома по улице 65 лет Победы. По данному факту следственным органом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали произошедшего устанавливаются.