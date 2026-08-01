В Калуге против стрелявшего в подростков мужчины возбуждено дело о хулиганстве

После конфликта мужчины с подростками на питбайках в Калуге возбуждено дело В Калуге против стрелявшего в подростков мужчины возбуждено дело о хулиганстве

Москва1 авг Вести.Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта мужчины с подростками на питбайках в Калуге, во время которого по несовершеннолетним был открыт огонь. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Житель дома по улице Кибальчича открыл стрельбу по несовершеннолетним, находящимся во дворе жилого дома на питбайках. По данному факту следственным органом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Инцидент произошел в ночь на 1 августа, субботу, возле одного из подъездов. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, кадры распространились в местных сообществах в социальных сетях.