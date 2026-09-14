В Орске подростки избили пожилого мужчину за сделанное замечание

Подростки напали на пожилого мужчину в подъезде Орска и избили его В Орске подростки избили пожилого мужчину за сделанное замечание

Москва14 сен Вести.Жительница Орска рассказала, что подростки напали на ее пожилого отца и избили его. Об этом пишет в MAX Следственный комитет РФ.

В медиапространстве размещено видеообращение жительницы города Орска, в котором она просит привлечь к ответственности группу подростков, напавших на ее пожилого отца говорится в сообщении

Уточняется, что несовершеннолетние избили мужчину за то, что он сделал им замечание. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела и установленных обстоятельствах.