Москва25 авгВести.В Санкт-Петербурге четверым подросткам предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.
Преступление произошло 18 августа в Удельном парке. Несовершеннолетние набросились на потерпевшего и начали наносить удары, в том числе палкой. В избиении участвовали трое, а один снимал все на камеру.
В Санкт-Петербурге четверым несовершеннолетним предъявлено обвинение… в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным следствия, подростки действовали по заданию неизвестного, с которым общались в мессенджере.