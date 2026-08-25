В Петербурге четверо подростков избили мужчину по заданию неизвестного В Петербурге четверо подростков жестоко избили мужчину, им предъявлено обвинение

Москва25 авг Вести.В Санкт-Петербурге четверым подросткам предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.

Преступление произошло 18 августа в Удельном парке. Несовершеннолетние набросились на потерпевшего и начали наносить удары, в том числе палкой. В избиении участвовали трое, а один снимал все на камеру.

В Санкт-Петербурге четверым несовершеннолетним предъявлено обвинение… в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным следствия, подростки действовали по заданию неизвестного, с которым общались в мессенджере.