Задержаны подростки, избившие мужчину палкой в парке в Петербурге Задержаны четверо подростков, избивших мужчину палкой в петербургском парке

Москва25 авг Вести.Полиция задержала четверых несовершеннолетних, причастных к избиению мужчины в Удельном парке. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Подростки, 16 и 17 лет, напали на 31-летнего мужчину вечером 18 августа. Злоумышленники на почве возникших неприязненных отношений к незнакомцу вступили с ним в конфликт и избили палкой. Позднее пострадавший с множественными переломами ребер и ушибами обратился за медицинской помощью. Причиненные травмы медики оценили как тяжкий вред здоровью.

24 августа сотрудниками Управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из районной полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в этом преступлении задержаны четверо подростков 17 и 16 лет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего уголовное дело расследуется по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору).

Собранные полицией материалы переданы в следственные органы.