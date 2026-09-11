Неизвестный мужчина напал с ножом на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге

Неизвестный напал с ножом на девочку-подростка в Екатеринбурге Неизвестный мужчина напал с ножом на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге

Москва11 сен Вести.В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал с ножом на 13-летнюю девочку — подростку удалось убежать. Об этом рассказал представитель регионального УМВД в беседе с агентством ТАСС.

Отмечается, что заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции №6. Проверяется вся информация, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По данным Ural Mash, инцидент произошел вечером 11 сентября на улице Бычковой. У пострадавшей осталась ссадина на лице. Девочке удалось вырваться и убежать.

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