В Екатеринбурге продолжается розыск мужчины, напавшего с ножом на девочку

В Екатеринбурге продолжают разыскивать мужчину, напавшего на девочку-подростка В Екатеринбурге продолжается розыск мужчины, напавшего с ножом на девочку

Москва11 сен Вести.В Екатеринбурге продолжают разыскивать мужчину, который напал с ножом на 13-летнюю девочку. Об этом сообщило ГУ МВД России по Свердловской области.

Полиция разыскивает мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю … Правоохранители устанавливают [его] личность говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Вечером 10 сентября в микрорайоне Синие Камни неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю с ножом и причинил ей травмы, в результате чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.