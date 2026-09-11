СК возбудил дело после нападения неизвестного с ножом на девочку в Екатеринбурге

Дело возбуждено после нападения неизвестного с ножом на девочку в Екатеринбурге СК возбудил дело после нападения неизвестного с ножом на девочку в Екатеринбурге

Москва11 сен Вести.В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения неизвестного мужчины с ножом на 13-летнюю девочку. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.

Вечером 10 сентября в микрорайоне Синие Камни неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю и причинил ей телесные повреждения, в результате чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по …. ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по установлению личности нападавшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СК России.