В Екатеринбурге местный житель задержан за угрозы и нападение на детей

В Екатеринбурге мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за угрозы и нападение на детей В Екатеринбурге местный житель задержан за угрозы и нападение на детей

Москва17 авг Вести.В Екатеринбурге местный житель обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также в угрозе убийством. Об этом сообщило СУ СК России по Свердловской области на платформе MAX.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК РФ по Свердловской области 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью) говорится в публикации

По версии следствия, инцидент произошел у дома на улице Розы Люксембург вечером 29 июля. Мужчина напал на четверых детей из личной неприязни – он угрожал им расправой и применил физическую силу.

Злоумышленник задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Проведен осмотр места ЧП, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Наказание по наиболее тяжкой статье – до 7 лет лишения свободы.