Жителя Первоуральска осудили на три года за истязание несовершеннолетней

В Первоуральске мужчину приговорили к трем годам за истязание ребенка Жителя Первоуральска осудили на три года за истязание несовершеннолетней

Москва6 окт Вести.Житель Первоуральска Анатолий Балахонов осужден за жестокое обращение с ребенком и угрозы убийством, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Как установил суд, в период с 1 марта по 27 сентября 2025 года Балахонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом воспитания и по малозначительным поводам систематически причинял физические и психические страдания несовершеннолетней дочери своей сожительницы говорится в сообщении

На суде Балахонов свою вину не признал, но доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор.

Мужчину признали виновным в истязании несовершеннолетнего и в угрозе убийством. Суд назначил ему три года и один месяц лишения свободы. Отбывать наказание Балахонов будет в колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшей 130 000 рублей как компенсацию за причиненный моральный вред.