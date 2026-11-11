СК: в Улан-Удэ перед судом предстанет отец, обвиняемый в истязании ребенка

В Бурятии будут судить отца, истязавшего ребенка за провинности СК: в Улан-Удэ перед судом предстанет отец, обвиняемый в истязании ребенка

Москва11 ноя Вести.В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родителем обязанностей, сообщается в MAX-канале СК Бурятии.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Установлено, что с мая по август 2026 года обвиняемый дома в Улан-Удэ в качестве наказаний за незначительные провинности систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении несовершеннолетнего сына. Узнав о происходящем, супруга сообщила о случившемся в правоохранительные органы.