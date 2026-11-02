Под суд пойдет житель Архангельской области, который 12 лет истязал сына

Перед судом предстанет житель Архангельской области, 12 лет истязавший сына Под суд пойдет житель Архангельской области, который 12 лет истязал сына

Москва2 ноя Вести.Перед судом предстанет 48-летний житель Архангельской области, который 12 лет истязал своего сына. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2026 года обвиняемый по месту жительства в Вельском районе, выражая свое недовольство поведением сына, начиная с его 5-летнего возраста, систематически наносил ему побои и совершал иные насильственные действия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, мужчина обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Расследование уголовного дела завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.