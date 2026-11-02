Москва2 нояВести.Перед судом предстанет 48-летний житель Архангельской области, который 12 лет истязал своего сына. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2026 года обвиняемый по месту жительства в Вельском районе, выражая свое недовольство поведением сына, начиная с его 5-летнего возраста, систематически наносил ему побои и совершал иные насильственные действияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Таким образом, мужчина обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Расследование уголовного дела завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.