В Архангельской области подростка будут судить за угрозы сотруднику колонии

В Архангельской области судят подростка, грозившего расправой сотруднику колонии В Архангельской области подростка будут судить за угрозы сотруднику колонии

Москва26 окт Вести.В Архангельской области 17-летний подросток предстанет перед судом – его обвиняют в дезорганизации работы воспитательной колонии. Об этом сообщило СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на платформе MAX.

Отмечается, что расследование дела уже завершено. Подростку вменяют часть 2 статьи 321 УК РФ – угрозу насилия в адрес сотрудника места лишения свободы из-за исполнения им служебных обязанностей.

Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего осужденного за преступления против собственности в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) говорится в публикации

По данным следствия, 13 августа 2026 года в воспитательной колонии в Приморском муниципальном округе обвиняемый пытался сорвать обыск: он оскорбил представителя власти и пригрозил ему физической расправой.

Дело возбудили на основе материалов прокуратуры и УФСИН России по Архангельской области. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.