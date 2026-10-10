Костромич задержан по подозрению в целенаправленном наезде на подростка

На костромича завели дело за целенаправленный наезд на подростка Костромич задержан по подозрению в целенаправленном наезде на подростка

Москва10 окт Вести.В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления по статье о хулиганстве, совершенное с применением насилия. Фигурантом стал 41-летний житель Костромы, сообщает в MAXСУ СК РФ по региону.

По материалам следствия, в конце сентября 2026 года подозреваемый на почве ранее возникшего конфликта попытался наехать на автомобиле на несовершеннолетнего, причинив ему телесные повреждения.

По ходатайству следователя судом 10 октября ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток говорится в сообщении

Продолжаются следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.