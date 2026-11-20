Два подростка пострадали при наезде автомобиля в Костромской области

В Костромской области машина наехала на подростков на пешеходном переходе Два подростка пострадали при наезде автомобиля в Костромской области

Москва20 ноя Вести.Тойота наехала на двух подростков, переходивших нерегулируемый пешеходный переход в Костроме. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

На нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 33 на улице Боровой в Костроме 46-летняя водитель автомобиля "Тойота" допустила наезд на двух 17-летних подростков, переходивших проезжую часть дороги говорится в сообщении

Подростки получили травмы и были госпитализированы.

Прокуратура города Костромы контролирует установление обстоятельств случившегося.