Москва20 нояВести.Тойота наехала на двух подростков, переходивших нерегулируемый пешеходный переход в Костроме. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.
На нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 33 на улице Боровой в Костроме 46-летняя водитель автомобиля "Тойота" допустила наезд на двух 17-летних подростков, переходивших проезжую часть дорогиговорится в сообщении
Подростки получили травмы и были госпитализированы.
Прокуратура города Костромы контролирует установление обстоятельств случившегося.