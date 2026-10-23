Школьный автобус и грузовик столкнулись в Костромской области

Школьный автобус попал в ДТП Костромской области Школьный автобус и грузовик столкнулись в Костромской области

Москва23 окт Вести.В Костромской области выясняют обстоятельства столкновения большегруза и школьного автобуса, перевозившего детей, организована проверка. О этом сообщили в региональной прокуратуре по региону.

ДТП произошло днем 23 октября на 28-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь возле деревни Калинка Судиславского района.

Произошло столкновение автобуса ПАЗ под управлением 63-летнего водителя, перевозящего учеников Расловской средней школы, и грузового автомобиля DAF. Несовершеннолетние пассажиры, сопровождающие лица и водитель автобуса не пострадали говорится в сообщении

Прокуратура начала проверку по факту ДТП.