Пассажиры пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Томской области

Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Томской области, есть пострадавшие Пассажиры пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Томской области

Москва21 сен Вести.Несколько человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Томской области. По факту организована проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Авария произошла в Шегарском районе, транспорт следовал по маршруту Мельниково — Бушуево.

Съехал с проезжей части… Несколько пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Точное число пострадавших не уточняется. Детали и все обстоятельства выясняют правоохранители.