Москва21 сенВести.Несколько человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Томской области. По факту организована проверка, сообщает СУ СКР по региону.
Авария произошла в Шегарском районе, транспорт следовал по маршруту Мельниково — Бушуево.
Съехал с проезжей части… Несколько пассажиров рейсового автобуса получили телесные поврежденияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Точное число пострадавших не уточняется. Детали и все обстоятельства выясняют правоохранители.