Взрослые и двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

В Саратове в ДТП с пассажирским автобусом пострадали взрослые и дети Взрослые и двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

Москва19 авг Вести.В Саратове взрослые и двое детей пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на улице Кутякова около 9 часов вечера в среду, 19 августа. По предварительным данным, водитель автобуса, не справившись с управлением, наехал на трубу, лежавшую на дороге из-за ремонтных работ.

19 августа 2026 года около 21 часа на улице Кутякова вблизи дома №148 водитель автобуса маршрута № 60 не справился с управлением и допустил наезд на трубу, расположенную на проезжей части в связи с проведением ремонтных работ. В результате ДТП пострадали пассажиры, том числе двое несовершеннолетних говорится в публикации

Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения и исполнения перевозчиком правил организации пассажирских перевозок. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.