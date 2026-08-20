В Саратове возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом

После ДТП с автобусом в Саратове возбуждено уголовное дело В Саратове возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом

Москва20 авг Вести.В Саратове возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, ДТП произошло вечером 19 августа вблизи одного из домов на улице Кутякова. Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали пассажиры, том числе двое несовершеннолетних, они госпитализированы в медучреждения.