В Казани госпитализирован один из пострадавших при столкновении двух автобусов

Москва28 мая Вести.Один из пострадавших в результате столкновения двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Татарстана.

Пять пациентов городской клинической больницы №7 после осмотра и проведения исследований направили на амбулаторное лечение. Один пациент оставлен в больнице под наблюдением, он в состоянии средней степени тяжести говорится в публикации

Всего за медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе четверо детей - после обследования их отпустили домой с ушибами и ссадинами.

По данным СУ СК РФ по Республике Татарстан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.