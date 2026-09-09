Три человека пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом на Сахалине

На Сахалине три человека пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом Три человека пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом на Сахалине

Москва9 сен Вести.В Южно-Сахалинске большегруз столкнулся с рейсовым автобусом, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

ДТП произошло днем на перекрестке проспекта Мира и улицы 140-летия Южно-Сахалинска.

По оперативной информации пострадали 3 человека: водитель самосвала, водитель и пассажир автобуса. Спасатели ПСО имени Полякова деблокируют зажатого водителя самосвала сказано в сообщении

В момент происшествия в салоне автобуса находился один пассажир.

Отмечается, что водитель самосвала и пассажир были госпитализированы, водитель автобуса от медпомощи отказался.

Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту ДТП.