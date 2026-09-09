Москва9 сенВести.В Южно-Сахалинске большегруз столкнулся с рейсовым автобусом, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.
ДТП произошло днем на перекрестке проспекта Мира и улицы 140-летия Южно-Сахалинска.
По оперативной информации пострадали 3 человека: водитель самосвала, водитель и пассажир автобуса. Спасатели ПСО имени Полякова деблокируют зажатого водителя самосваласказано в сообщении
В момент происшествия в салоне автобуса находился один пассажир.
Отмечается, что водитель самосвала и пассажир были госпитализированы, водитель автобуса от медпомощи отказался.
Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту ДТП.