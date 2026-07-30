Трое пострадали при столкновении автомобилей и автобуса во Владимире

В массовом ДТП во Владимире пострадали три человека Трое пострадали при столкновении автомобилей и автобуса во Владимире

Москва30 июл Вести.Во Владимире, 30 июля, на 14 км автодороги Р-132 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает УМВД России по Владимирской области.

Произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей, а также автобуса пригородного сообщения, следовавшего по маршруту "Ставрово-Владимир" уточняется в сообщении

Три человека пострадали, они обратились за медицинской помощью. Одна из пострадавших госпитализирована в больницу. Всего в салоне автобуса находилось около 15 пассажиров.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.