Москва30 июлВести.Во Владимире, 30 июля, на 14 км автодороги Р-132 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает УМВД России по Владимирской области.
Произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей, а также автобуса пригородного сообщения, следовавшего по маршруту "Ставрово-Владимир"уточняется в сообщении
Три человека пострадали, они обратились за медицинской помощью. Одна из пострадавших госпитализирована в больницу. Всего в салоне автобуса находилось около 15 пассажиров.
В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.