Школьный автобус попал в ДТП в Хабаровском крае

Автобус со школьниками попал в ДТП в Хабаровском крае Школьный автобус попал в ДТП в Хабаровском крае

Москва10 сен Вести.В Хабаровском крае школьный автобус, в котором находились 12 детей и двое взрослых, попал в ДТП из-за разрыва шины, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

По его данным, авария произошла недалеко от поселка Сидим.

В салоне находилось 15 человек: 12 детей, 2 преподавателя и водитель. К счастью, трагедии удалось избежать. Один ребенок 2013 года рождения получил ушибы, был оперативно доставлен в лечебное учреждение, осмотрен врачами. Сейчас он уже дома сказано в сообщении

Предварительно, причиной ДТП стал разрыв шины. При этом транспортное средство в августе проходило техосмотр.

Демешин добавил, что поручил профильным ведомствам провести тщательную проверку всех обстоятельств случившегося. Ситуация находится на его личном контроле.