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В Хабаровском крае возбудили дело после ДТП со школьным автобусом

Дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом В Хабаровском крае возбудили дело после ДТП со школьным автобусом

Москва10 сен Вести.В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, днем 10 сентября на 72-м километре автодороги "Подъезд к поселку Мухен" опрокинулся школьный автобус. В момент происшествия в салоне находились 12 школьников и двое педагогов. Предварительно, угрозы жизни и здоровью пассажиров нет.

По факту опрокидывания школьного автобуса возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) говорится в сообщении

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее губернатор региона Дмитрий Демешин сообщил, что причиной аварии мог стать разрыв шины автобуса.