Москва16 авгВести.В Пермском крае рейсовый автобус на высокой скорости съехал в кювет и опрокинулся, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
ДТП произошло днем 16 августа в городе Березники.
Водитель автобуса, выполняющего рейс Березники – Усолье, нарушая скоростной режим, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. В результате ДТП есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетниепояснили в СК
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обстоятельства аварии выясняются.