В Пермском крае на трассе перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Прикамье возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом В Пермском крае на трассе перевернулся автобус, есть пострадавшие

Москва16 авг Вести.В Пермском крае рейсовый автобус на высокой скорости съехал в кювет и опрокинулся, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

ДТП произошло днем 16 августа в городе Березники.

Водитель автобуса, выполняющего рейс Березники – Усолье, нарушая скоростной режим, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. В результате ДТП есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние пояснили в СК

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обстоятельства аварии выясняются.